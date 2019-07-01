Kemalist zihniyetin niyeti ortaya çıktı! Devlet dairesinde başörtülü kadına skandal sözler Devlet dairesinde sıra bekleyen bir kadın, kendisi gibi sırada olan başörtülü bir kadına "Başörtülüler kamu alanlarında dolaşamaz, evinde dolaş" şeklinde sözlü saldırıda bulundu.

Devlet dairesinde sıra bekleyen başörtülü kadına, sıra bekleyen başka bir kadın 'Başörtülüler kamu alanlarında dolaşamaz, evinde dolaş' sözleriyle sözlü saldırıda bulundu. Kadının bu sözleri sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.