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Kemalist zihniyetin niyeti ortaya çıktı! Devlet dairesinde başörtülü kadına skandal sözler

Devlet dairesinde sıra bekleyen bir kadın, kendisi gibi sırada olan başörtülü bir kadına "Başörtülüler kamu alanlarında dolaşamaz, evinde dolaş" şeklinde sözlü saldırıda bulundu.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:41

Devlet dairesinde sıra bekleyen başörtülü kadına, sıra bekleyen başka bir kadın 'Başörtülüler kamu alanlarında dolaşamaz, evinde dolaş' sözleriyle sözlü saldırıda bulundu. Kadının bu sözleri sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.

 

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:41
  1. Devlet dairesi
  2. başörtülü kadın
  3. başörtüsü düşmanları
  4. skandal sözler
  5. kemalist zihniyet

YORUM YAZ

  • Temel ÇelkTemel Çelk39 dk önce
    Evet evet dolaşamaz.Hatta kamu aracı olan otobüs metro metrobüs ve vapura binemezler.Vatandaşın görünüşünü bozuyor....vs.Bunlar daha iyi günler.Hele birde iktidarı ele geçirdik mi tamam.Kendinize bir ülke beğenirsiniz artık.
  • hercaihercai40 dk önce
    Kocame meli Manuk yan! Kamal Pasanin hanimi da basortuluydu!
  • Ali koyuncuAli koyuncu44 dk önce
    Bunlar istanbulu ve Ankarayı belediyesini aldı düşünsenize İktidar olduklarını bunlara oy veren süleymancılar ve çakma ülkücülerve sahte dindar sadet partililer Allah sizin tez zamanda belanızı chp den ve hdp den bulun inş
  • MilletMillet49 dk önce
    BUNU KAFESİNDEN KİM SALDI KARDEŞİM
  • HaktanHaktan51 dk önce
    Ayı suratlı karı çirkin hayvan
  • Domuz gibi kadinDomuz gibi kadin55 dk önce
    Domuz'a benziyor tipki
  • Çukurova fatih'i Çukurova fatih'i 56 dk önce
    Senin gibi kanepeler yerin dibinebatsın
  • Mehmet Mehmet 57 dk önce
    Allah senin belanı versin googoş kadın rabbim seni kahretsin köpek
  • Rasim DUMANRasim DUMAN57 dk önce
    Yahu bizimkilerde de var kabahat ! Sana biri böyle mi dedi..., saçlarını dola eline, kıvır yan tarafa doğru, indir aşağıya !!!
  • Çukurova fatih'i Çukurova fatih'i 58 dk önce
    KusurumaBAKMAYINBU KAHPE ÇOCUKLARI NE OLDUDABU KONUŞMALARI YAPAR HALE GELİYORYEREL DEĞİLDE GENEL SEÇİM OLSAMIŞ KEDİLERİNİ ÇAKILARAbu vatan
  • AlpAlp1 sa önce
    Hep böyle zombik davranan karakterler....Hiç başı örtülü hanım efendilerden bir tanesini böyle hırçın davranırken gördünüz mü.O yüzden inşallah CENNETE LAYIKLAR. Yoksa BÖYLELAİKLER değil.
  • ArkadaşlarArkadaşlar1 sa önce
    Yapmayın bunları şimdiye kadar böyle birşey yoktu şimdi mi başladı Allahaşkına inanın zarar veriyorsunuz böyle yaparak eski kafalardan kurtulun suni mağduriyet hiçbirzaman gerçek mağduriyetin yerini almaz
  • kuntakintekuntakinte1 sa önce
    bu şirret kadın da bulunup gereği yapılmalı bu bir terör saldırısıdırmobbing var ayrıca aleni işkencedir birde işkence den işlem yapılmalı bu kadına sayın savcılarımızın dikkatine gereğini yapmazsan yapmazsanız sizin hanımlarınıza kızlarınıza da daha fazlasını yaparlar benim hanımıma yapsalar ben bu konuda çok hassasım o kadına kadın olduğunu unutur musait bir zamanda gereğini arar bulur yaparım diye düşünüyorum eğer kanuni gereği yapılmaz ise ne olacak vatandaş kanundan bi şey çıkaramaz ise kendi kanunu uygular bu ülkede hep böyle olmuştur bu sefer masum insan olur bir anda suçlu sanık mahkum neyse kabahat kimin olur bilin bakalım
  • ömerömer1 sa önce
    hangi kurumda olduğunu da yazalım...

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