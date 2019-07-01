Kemalist zihniyetin niyeti ortaya çıktı! Devlet dairesinde başörtülü kadına skandal sözler
Devlet dairesinde sıra bekleyen bir kadın, kendisi gibi sırada olan başörtülü bir kadına "Başörtülüler kamu alanlarında dolaşamaz, evinde dolaş" şeklinde sözlü saldırıda bulundu.01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:41
Devlet dairesinde sıra bekleyen başörtülü kadına, sıra bekleyen başka bir kadın 'Başörtülüler kamu alanlarında dolaşamaz, evinde dolaş' sözleriyle sözlü saldırıda bulundu. Kadının bu sözleri sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.
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