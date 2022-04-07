"Kemalist tokatçısı" yine sahnede! Yeni kaçak villa için kaynağı buldu

Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal istismarını sürdürüyor.

Mustafa Kemal üzerinden para kazanmayı ve kaçak villa yapmayı adet haline getiren Yılmaz Özdil, 1881 tane 250 TL’lik kitap baskısı ticaretinden sonra, şimdi de “14 yıllık eşzamanlı çalışma” diye tanıttığı kitabını bitirdiğini, Sözcü gazetesindeki yazısında duyurdu..

“Anka Kuşu” başlığı ile kaleme aldığı dünkü yazısında, Yılmaz Özdil şöyle dedi:

“14 yıllık eşzamanlı çalışmama noktayı koydum… “Mustafa Kemal” ve “Son Cüret” üçlemesinin son kitabı “Anka Kuşu” çıktı.

Kuruluş ayarları tabir edilen Cumhuriyet'in ilk 15 yılını, küllerinden doğan bir ulusun mucizevi hikayesini yazdım.”

Hilafetin kurtarılması için Hindistan’dan yollanan ve sonra Türkiye İş Bankası’na sermaye yapılıp, şimdi de CHP’nin gasbettiği parayı hesaplasak, Osmanlı’nın borcu diye bir şey kalmayacağı greçeğinden habersiz Yılmaz Özdil, kitabını şöyle tanıttı:

“Bugün utanmadan küfredilen Cumhuriyet'in, Osmanlı'nın borcunu ödediğini, Osmanlı yüzünden ödediğimiz borcun bugünkü parayla 500 milyar dolara denk geldiğini, Atatürk Cumhuriyeti'nin tek kuruş borç almadan ayağa kalktığını, sadece üç yıl içinde denk bütçe yaptığını, sadece üç yıl içinde gelir/gider dengesini oturttuğunu, üretimi sürekli arttırarak ithalata son verdiğini, para basmadığını, Türk Lirası'na değer kazandırdığını, dünya tarihinde enflasyonsuz kurulan tek cumhuriyet olduğumuzu, 1929 dünya ekonomik buhranında bile büyümeyi başardığını, dünya ekonomisi batarken, Türkiye ekonomisinin yükseldiğini unutmayalım diye yazdım.”

Kitabın çok satılması için, karşılığında birden fazla villa yapabilmek için biraz da dramatik anlatımlarda bulunan Yılmaz Özdil, aslında yazdığı kitabı, bir yerlerden iktibas ettiğini, iktibas ederken de hayret ettiğini farkında olmadan itiraf ederken, şu ifadeleri kullandı:

“Siz nasıl okursunuz bilmem, ben kah hayret ederek, kah gururlanarak, kah ağlayarak yazdım.”

Kitabı para ile satan Özdil, bazı isimler sayarak ruhlarına ithaf etmeyi de unutmadı.. Nasıl olsa, ruhlar, ondan para istemeyecekti:

“Mustafa Necati Bey ilkokulu mezunu olarak, İzmir Atatürk Lisesi mezunu olarak, daima izinden yürüdüğümüz öğretmenimize…

İzmir Atatürk Lisesi öğretmeni, Kuvayı Milliye kahramanı Mustafa Necati'nin asla teslim olmayan bağımsız ruhuna ithaf ettim.”

Ve Özdil, sonunda sadede geldi, işin ticari yönünü de şöyle ifade etti: “Henüz piyasaya çıkmadan 100 bin adetlik ilk baskıyı tüketen, çıktığı gün tüm Türkiye'de liste başı yapan siz değerli okurlara yürekten teşekkür ederim.”

Buram buram M. Kemal istismarı kokan Özdil’in yazısında, kitabın “Cumhuriyet’e borcumuz” olarak tanıtılmasına rağmen, para kazanma aracı haline getirildiği gizlenip, şu ifadeler kullanıldı:

“Cumhuriyet'e borcumuz, boynumuzun borcudur.

Gençliğe Hitabe'den aldığım yetkiyle görevimi yaptım, müsterihim…”