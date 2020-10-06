Kemalist Nihat Genç'ten Uğur Dündar'a ironik gönderme

Kemalist yazar Nihat Genç, Twitter hesabından yeni bir kitap yazan ve elde ettiği gelirle öğrencileri okutacağını iddia eden Uğur Dündar'a ironik bir göndermede bulundu. Ekranlarda "laikçilik" naraları atan ve her fırsatta milli-manevi değerlere saldıran Uğur Dündar şimdi de öğrencileri okuttuğunu iddia ederek hayırseverlik duyarı kasmaya başladı.

Lüks yaşamıyla gününü gün eden Dündar'ın kitaplarını satmak için öğrenci okuttuğunu iddia etmesi ise gülünç karşılandı.

Atatürk'ün arkasına saklanarak Kemalistleri tokatlayıp milyonlarca lirayı cebe indiren Dündar'ı ti"ye alan Genç, "Yazarımız nara atarak 'Ekmeleddin'e oy vermeyenler Atatürk posteri asmasın' der, ve başı dik çalışma odasına girer, kitaplar-kitaplar yazar, sırf çocukları okutmak için. Şefkati ve bu dev ruhu dudağımız uçuklatır! Ah çocuk okutamayan ve kahramanlarını tanımayan biz nankörler!" ifadelerini kullandı.