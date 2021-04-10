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Gündem Kemalist ilahiyatçı Cemil Kılıç'tan din adamlarına hakaret
Gündem

Kemalist ilahiyatçı Cemil Kılıç'tan din adamlarına hakaret

Kemalist ilahiyatçı Cemil Kılıç, 'Laiklik olmazsa din adamlarını aklınızı fare gibi kemirir' diyerek din adamlarına hakaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 16:06:00 - 2021-04-10 16:11:30
Kemalist ilahiyatçı Cemil Kılıç'tan din adamlarına hakaret

Kemalist ilahiyatçı Cemil Kılıç, skandal açıklamalarıyla Müslümanları küçük düşürme operasyonlarına devam ediyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş için ‘hain’ ifadesini, kullanan ve ‘İmam Hatipler IŞİD’çi yetiştiriyor” diyen ve "Başörtüsü İslam'ın emri değildir" diyerek küstah sözler sarf eden Kılıç, şimdi de din adamlarını hedef aldı.

Sosyal medya hesabını provokasyon amacıyla kullanan Kılıç, yayınladığı mesajında laiklik üzerinden din adamlarına hakaret etti.  Kılıç, mesajında, "10 Nisan Laiklik Günü kutlu olsun. Laiklik aklın özgürlüğüdür. Laiklik olmazsa din adamları aklınızı bir fare gibi kemirir.” ifadelerini kullanarak din adamlarına itibar suikastı düzenledi.

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