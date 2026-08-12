Kemalist ideolojinin akademik vitrini olarak Afet İnan

Cumhuriyet’in kuruluş yılları, sadece siyasî ve hukukî devrimlerle değil; bu devrimleri meşrulaştıracak, kitlelere aktaracak ve yeni ulus-devlet kimliğini “bilimsel” bir kılıfa bürüyecek kurucu kadroların inşasıyla biçimlenmiştir.

Atatürk’ün sosyal çevresi bağlamında bir seri halinde çıkan Seyyar’ın başka bir eseri ise yine İslâmbol yayınlarından çıkan “AFET İNAN: KEMALİST İDEOLOJİNİN AKADEMİK VİTRİNİ – Arşiv Belgeleriyle Devlet Himayesi, Sosyal İmtiyaz ve Devrimci Bir Elitin İnşası” adlı eseridir. Seyyar, Erken Cumhuriyet Dönemi’nin en kritik figürlerinden biri olan Profesör Afet İnan’ın portresini arşiv belgeleriyle masaya yatırıyor.

Kitap, İzmir’de ilkokul öğretmenliği yaparken Mustafa Kemal ile karşılaşmasıyla kaderi değişen genç bir kadının; devlet imkânlarıyla İsviçre’ye uzanan eğitimini, Çankaya’nın “rejim vitrini” hâline gelişini ve Kemalist ideolojinin akademik mimarına dönüşme sürecini bizzat devlet arşivlerinin, faturaların ve yazışmaların tanıklığında inceliyor.

İzmir’deki Tanışmadan İsviçre’ye: Bir “Eğitim Projesi”nin Doğuşu

Prof. Dr. Ali Seyyar’ın arşiv belgelerine dayandırdığı analize göre, Afet İnan’ın Çankaya’ya girmesi sıradan bir “manevî evlatlık” ilişkisinin ötesindedir. Bu hamle, ideolojik bir sosyal mühendislik projesinin ilk adımıdır. 1925 yılında tanışmanın hemen ardından Rochemont Yatılı Okulu için İsviçre’ye gönderilen Afet Hanım, dönemin şartlarına göre muazzam bir devlet himayesi altına alınmıştır. Eserde, Afet İnan ve ailesine bağlanan maaşlar, devlet kasasından karşılanan yol ve konaklama giderleri, Çankaya Köşkü’nün imtiyazlı dünyasına dâhil edilen akrabalar ayrıntılı dökümleriyle yer alıyor. Böylece “sade hayat” mitolojisinin arkasında, devlet eliyle yaratılmış imtiyazlı bir elit sınıfın ekonomik ve sosyal anatomisi ifşa ediliyor.

Akademik Kılıflı İdeolojik Operasyonlar: Medenî Bilgiler ve Türk Tarih Tezi

Kitap, Afet İnan’ın rejim içindeki esas işlevinin “ideolojik aktörlük” olduğunu gösteren iki temel sacayağına odaklanıyor:

“Vatandaş İçin Medenî Bilgiler” Kitabı: Afet İnan imzasıyla basılan ancak hazırlık sürecinde bizzat Mustafa Kemal’in ve Fransız kökenli seküler zihniyetin izlerini taşıyan bu eser, İslâm’dan uzaklaştırılmış yeni bir ulusal kimlik inşasını hedefler. Kitaptaki “Muhammed’in kurduğu din” gibi ifadelerdeki oryantalist bakış açısı ve otoriter devletçilik anlayışı, eserde din sosyolojisi ve tarih perspektifinden sert bir kritiğe tâbi tutuluyor.

Türk Tarih Tezi ve Güneş-Dil Teorisi: Afet İnan’ın Türk Tarih Kurumu’nun kurucu aktörü hâline gelmesi, Cenevre Üniversitesi’nde Pittard rehberliğinde yaptığı fiziksel antropoloji odaklı çalışmaları ve Piri Reis haritası sunumları detaylandırılıyor. Eser, bu akademik hamlelerin arka planında Ankara’daki “görünmez kurmay heyetinin” (Fuat Köprülü, İbrahim Necmi Dilmen gibi isimlerin) nasıl bir orkestra yönettiğini ortaya koyuyor.

Çankaya’nın “Gizli Lady”si, Ekonomik Tahkimat ve Vasiyet

Eser, Afet İnan’ın sadece sınıflarda veya kongrelerde değil; protokolde de Kemalist rejimin “temsilî First Lady’si” olarak hareket ettiğini belgeliyor. Venizelos’un ziyaretinden Ege Manevraları’na, Beyaz Tren yolculuklarından Balo hallerine kadar her alanda Atatürk’ün yanında yer alan Afet Hanım, bu statüsünü hayatı boyunca korumuştur. Atatürk’ün vasiyetnamesindeki hiyerarşik maaş cetveli, Çankaya’daki 40 dönümlük bağ arazisinin tescili ve İstiklal Caddesi’nin lüks mağazalarından (Lion vb.) yapılan alışveriş faturaları, ideolojik vitrinin arkasındaki devasa ekonomik tahkimatı gözler önüne seriyor.

Darbe Odasından Arşiv Vesayetine: 27 Mayıs ve Sonrası

Kitabın en sarsıcı bölümlerinden biri ise Atatürk’ün vefatından sonra Afet İnan’ın üstlendiği roldür. Vefatın hemen ardından İsmet İnönü’ye yazılan “biat mektubu” ile konumunu garantiye alan İnan, ilerleyen yıllarda Kemalist statükonun koruyucusu olmaya devam etmiştir. Özellikle 27 Mayıs 1960 Darbesi sürecinde, CHP’li Afet İnan’ın evinin darbeci subaylar (14’ler) için nasıl bir siyasî pazarlık merkezine dönüştüğü, demokrasinin tasfiyesinde üstlendiği rol ve ömrünün son yıllarında Atatürk’ün hususî kütüphanesi ile devlet arşivleri üzerindeki kurduğu “sansür ve denetim vesayeti” arşiv belgeleriyle okuyucuya sunuluyor.

Sonuç: Bir Devrin Hakikat Aynası

Prof. Dr. Ali Seyyar’ın “AFET İNAN: KEMALİST İDEOLOJİNİN AKADEMİK VİTRİNİ” çalışması, bir biyografinin ötesinde; Erken Cumhuriyet burjuvazisinin, akademik vesayetin ve sosyal mühendisliğin röntgenini çekiyor. Afet İnan portresi üzerinden, “imtiyazsız, sınıfsız bir kitleyiz” söyleminin arkasında yükselen imtiyazlı bir elitin ve bu elitin oluşturduğu ideolojik tahakkümün hikayesi ilk kez bu kadar net bir netlikle gün yüzüne çıkıyor.

İSLAMİ HABER “MİRAT”