Kemal'in tiyatrosu güldürmeye devam ediyor!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında kameralar karşısına geçti.

Yerel seçimlere ilişkin konuşan CHP Lideri, yıllardır her seçimde büyük farkla kaybettiği İstanbul'u bu kez partisine kazandırmak istediğini söyledi.

"Sizden sadece bir şey istiyorum"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Sizden sadece bir şey istiyorum; İstanbul'u teslim edin, kentsel dönüşüm nasıl olur. Bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya göstereyim." şeklinde konuştu.

İzmir'deki kötü koku sorunu

İzmir'de geçtiğimiz ay büyük soruna dönüşen kötü koku, kentin tamamında hissedilmişti. Belediye'nin Körfez'e kanalizasyon suyu pompaladığını düşünenen vatandaşlar, CHP'li yetkililere büyük tepki göstermişti.