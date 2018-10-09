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Kemal'in tiyatrosu güldürmeye devam ediyor!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada İstanbul'u istediğini söyledi.

09 Ekim 2018 Salı 16:49
Kemal'in tiyatrosu güldürmeye devam ediyor!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında kameralar karşısına geçti.

Yerel seçimlere ilişkin konuşan CHP Lideri, yıllardır her seçimde büyük farkla kaybettiği İstanbul'u bu kez partisine kazandırmak istediğini söyledi.

"Sizden sadece bir şey istiyorum"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Sizden sadece bir şey istiyorum; İstanbul'u teslim edin, kentsel dönüşüm nasıl olur. Bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya göstereyim." şeklinde konuştu.

İzmir'deki kötü koku sorunu

İzmir'de geçtiğimiz ay büyük soruna dönüşen kötü koku, kentin tamamında hissedilmişti. Belediye'nin Körfez'e kanalizasyon suyu pompaladığını düşünenen vatandaşlar, CHP'li yetkililere büyük tepki göstermişti.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 16:49
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. CHP

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