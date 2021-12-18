Kemal'in hesap uzmanlığı mı bulaştı sana? Asgari ücret ve ekmek hesabı yapan Babacan rezil oldu

yeniakit.com.tr

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekmek üzerinden asgari ücret hesabı yapmaya çalışırken alay konusu oldu.

2021 yılı başında yılında 2820 TL olan asgari ücret ile "240 ekmek" alınabildiğini söyleyen Babacan, 4253 TL’lik yeni asgari ücretle ise sadece "170 ekmek" alınabildiğini iddia etti. Ekonomi alanında "uzman" olduğunu iddia eden ve Türkiye'yi yönetmeye talip olan Babacan, asgari ücretin 2 bin 820 TL’lik asgari ücretle 240 ekmek alınabildiğini söyleyerek bir ekmeğe 11.75 TL’lik fiyat biçti.

2022 yılında uygulanacak 4253 TL’lik asgari ücretle de 170 ekmek alınabildiğini hesaplayan Ali Babacan, ekmeğin 2.5 liraya satıldığı şu dönemde ekmeğe 25 TL fiyat biçti.

Peki gerçek nasıl?

2021 yılı başında yılında 2 bin 820 TL olan asgari ücretle tanesi 1.75 olan ekmekten bin 611 adet ekmek alınabilirken, Ali Babacan 240 ekmek alındığını söyledi ve ekmeğin tanesini 11.75 lira olarak hesapladı.

4 bin 253 TL olan yeni asgari ücretle ise tanesi 2.5 TL'den 1701 ekmek alınabiliyorken Babacan 170 ekmek alınabildiğini söyleyerek ekmeği 25 liradan hesapladı.

Yeni asgari ücretle 2021 yılına göre daha fazla ekmek alınabilirken Babacan, "240’a 170 ekmek oranlama bu şekilde" diyerek tutarsızlık zincirine yeni halkalar ekledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı asgari ücret zammının son 20 yılın "en yüksek asgari ücret artışı" olduğunu belirten Babacan şunları kaydetti:

"Asgari ücret net yüzde 50 arttı ama asgari ücretin satın alma gücüne bakın. Geçen yıl asgari ücretle kaç ekmek alınıyordu, bu yıl kaç ekmek alınıyor. Çok ciddi düşüş var. 240 ekmekten 170 ekmeğe düştü."