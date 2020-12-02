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Gündem Kemal’in evlere şenlik sözleri yeniden gündemde! Mustafa Kemal öldükten 1 yıl sonra oturup kanun çıkarmış
Gündem

Kemal’in evlere şenlik sözleri yeniden gündemde! Mustafa Kemal öldükten 1 yıl sonra oturup kanun çıkarmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Atatürk 1939 yılında zeytin ile ilgili kanun çıkardı" şeklindeki evlere şenlik sözleri yeniden gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 16:35:00 -

Seçimlerde İYİ Parti ile kol kola girerek terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapan CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun evlere şenlik kullandığı ifadeler yeniden gündeme geldi.

Geçtiğimiz yıllarda partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, 10 Kasım 1938 tarihinde ölen Mustafa Kemal için "Atatürk 1939 yılında zeytin ile ilgili kanun çıkardı" ifadelerini kulanmıştı.

Kemalist kadroların Mustafa Kemal’i ne kadar tanıdığını bir kez daha ortaya koyan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu fiyaskosu yeniden sosyal medyada gündem oldu.

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