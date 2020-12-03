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Siyaset Kemal’in bilmediği bir şey daha ortaya çıktı! Hatayı muhtarlar düzeltti
Siyaset

Kemal’in bilmediği bir şey daha ortaya çıktı! Hatayı muhtarlar düzeltti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir şeyi bilmediği daha ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu’nun konuşması sosyal medyada alay konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 15:41:00 -

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir konuşması sosyal medyada alay konusu oldu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu görüntüleri resmen bir şeyi daha bilmediğini ortaya çıkardı.

Seçim pusulaları ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu’nun hatasını muhtarlar düzeltti. Görüntülerde muhtarlık seçimlerine değinen Kemal Kılıçdaroğlu ‘oy pusulası’nın ne olduğunu bir anda unuttu.

CHP liderinin hatası pusulada fotoğraf yok diye düzeltildi.

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