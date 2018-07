Kemalettin Öztürk kimdir? Mustafa Özcan'dan Mehmet Görmez'e Kemalettin Öztürk telefonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kapatılan Turgut Özal Üniversitesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kemalettin Özdemir'in de gözaltına alınmıştı. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez katıldığı bir televizyon programında FETÖ’cü Mustafa Özcan’ın Diyanet atamaları için Kemalettin Özdemir hakkında kendini aradığını söylemişti. Peki kim bu Kemalettin Öztürk?

KEMALETTİN ÖZTÜRK KİMDİR?

Hadis profesörü, akademisyen, yazar, çevirmen. 13 Nisan 1951, Ankara doğumlu. Bediüzzaman Said Nursi'nin yakın talebelerinden yazar Said Özdemir'in oğlu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. İzmir Yüksek İslâm Enstitüsü (1974) mezunu. 1975’te Erzurum İslâmî İlimler Fakültesinde doktora öncesi çalışmalarını tamamladı. Aynı yıl Ankara’da öğretmen olarak göreve başladı. Atatürk Üniversitesine doktora öğrencisi olarak kabul edildi. Doktorasını bitirdikten sonra Diyanet İşleri Başkanlığında çeşitli görevlerde bulundu (1980-85). Aynı anda İmam Hatip liselerinde ve Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde hadis dersleri verdi. 1985’te Millî Eğitim Bakanlığına geçti. 1995’te Sakarya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslâmî Bilimler Bölümü Hadis Anabilim Dalında yardımcı doçentliğe atandı. 1998 yılında doçent, 2004 yılında profesör oldu. Halen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmeketdir. Evli ve 4 çocuk babasıdır. Uluslararası konferans ve sempozyumlara katıldı, yöneticilikler yaptı, bildiriler sundu. Türkiye - Afrika Ülkeleri Kültürel Sosyal ve Ekonomik İşbirliği Derneği genel koordinatörlüğü, Eğitim Sağlık ve Kültür Derneği başkan yardımcılığı, Uluslararası Afrika Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi, Fatih Üniversitesi Mütevelli Heyeti genel sekreteri ve İcra Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Makale ve bildirilerini Akademik Araştırmalar Dergisi, Yeni Ümit, Alatoo Üniversitesi Dergisi, Journal of Qafqaz University, El-Mecelle dergilerinde yayımladı.

Prof. Dr. Kemalettin Özdemir, bir süre Fethullah Gülen hareketi içinde yer aldı. Daha sonra bu hareketin birtakım yanlış yönelimlere yol aldığını tesbit ederek, hareketten ayrıldı ve devlet yetkililerine önemli bilgiler sundu. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra da çeşitli medya organlarında FETÖ'nün çalışmaları hakkında bir takım bilgiler açıklamıştır.

BAŞLICA ESERLERİ:

ARAŞTIRMA: İnsan Fıtratı ve Suç (1997), Batı Üniversitelerinde Yapılan İslâmiyetle İlgili Tezler (2 cilt, 1997).

ÇEVİRİ: İslâm Dünyasında Kullanılan Ölçüler (Walter Hınz’dan, 1997).

ARAPÇA: El-Muntehab Min Müsnedi Abd b. Humeyd el-Keşşi (2003), Şerhu Erbaine Hadisen li ehli’l Beyt-Bahauddin

Muhammed b. Huseyn b. Abdussamed El-Amili (2003).

İNGİLİZCE: Islam in Nigeria New Islamic Education Model and Hadith Science on Secondary School and High

Education (2003).

Ayrıca ders kitapları da vardır