Kemaleddin Altıntaş hoca Hakk'ın rahmetine kavuştu
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Üsküdar’ın mânevî büyüklerinden Beşiktaş Sinan Paşa Camii eski İmam Hatibi Kemaleddin Altıntaş Hoca Hakk'ın rahmetine kavuştu...
İslam’a ve Kur’an hizmetine adadığı ömrüyle hatırlanan Beşiktaş Sinan Paşa Camii Emekli İmam Hatibi Kemaleddin Altıntaş Hoca, Hakk’a yürüdü.
1925 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Kemaleddin Altıntaş, hayatını Kur’an-ı Kerim hizmetine ve manevi çalışmalara adadı. Altıntaş Hoca, ileri yaşlarına rağmen bu alandaki gayretini sürdürmesiyle tanındı. Kur’an yolunda verdiği emekler ve insanlarla kurduğu gönül bağıyla tanınan Altıntaş Hoca, çevresinde manevi yönüyle öne çıkan isimler arasında yer aldı.
Dualarla uğurlandı
35 sene imamlık yapan Kemaleddin Altıntaş Hoca’nın cenaze namazı, 21 Ekim Çarşamba günü öğle namazını müteakip Küçük Çamlıca Çilehane Camii’nde kılındı. Altıntaş Hoca’nın dualarla ebediyete uğurlandı.
Numan Kurtulmuş'tan taziye mesajı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Altıntaş Hoca için taziye mesajı yayımladı.
Başkan Kurtulmuş X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Ömrünü Kur’ân-ı Kerim hizmetine adayan, tevazusu ve güzel ahlakıyla gönüllerde iz bırakan muhterem Kemalettin Altıntaş Hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim mekânını cennet, makamını âli eylesin."