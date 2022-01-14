Kemal Öztürk TÜİK verilerini yalanlayarak iktidarı hedef aldı!
Habertürk TV canlı yayınında konuşan Kemal Öztürk, TÜİK'in yayınladığı enflasyon rakamlarını hedef alıp yalanlayarak, "Gerçek enflasyonu vatandaş sandıkta gösterecek." hezeyanını öne sürdü.
Yeniakit.com.tr
Habertürk yazarı Kemal Öztürk, Hülya Hökenek'in moderatörlüğündeki "Enine Boyuna" programına konuk oldu.
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını yalanlayan Öztürk, "Gerçek enflasyonu vatandaş sandıkta gösterecek." hezeyanını öne sürdü.
Öztürk, stüdyodaki diğer konukları kastederek, sanki karşısında bir AK Partili varmış gibi, "Bu dil AK Parti'ye kaybettirecek." dedi.