Kemal Öksüz değil, Kevin Öksüz! Yakalanan FETÖ imamının karanlık hikayesi

Adil Öksüz'ün kardeşi Kemal Öksüz kimdir? FETÖ'cü Öksüz'ün kardeşi Kemal Öksüz'ün Erivan'da yakalandığı bildirildi. FETÖ ile karanlık ilişkileri bulunan Kemal Öksüz'ün bir çok fotoğrafı ABD ile ilişkilerini ortaya koyuyor. Peki Kemal Öksüz kimdir? İşte merak edilen tüm detaylar.

KEMAL ÖKSÜZ ERİVAN'DA YAKALANDI

FETÖ elebaşı Adil Öksüz'ün kardeşi Kemal Öksüz, Ermenistan'da yakalandı. ABD tarafından dolandırıcılık ve sahtecilik suçlamalarıyla Interpol tarafından aranan Kemal Öksüz'ün Ermenistan'da bir STK'da çalıştığı ifade edildi. Öksüz'ün ABD vatandaşı olduğu ve adını Kevin olarak değiştirdiği ortaya çıktı. ABD'li senatörlerle kirli ilişkileri olan Kemal Öksüz'ün daha önce eski Başkan Obama ve birçok tanınmış isimle çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıkmıştı.

Ermenistan basınında yer alan haberde, terör örgütü FETÖ’cü Kemal Öksüz’ün dün Ermenistan’da kıskıvrak yakalandığı ifade edildi. ABD tarafından 23 Ağustos’ta aranan Öksüz’ün Ermenistan’da işletmesi olduğu ve sivil toplum örgütleriyle çalışarak bölgede çalıştığı ortaya çıktı.

ADINI KEVİN OLARAK DEĞİŞTİRMİŞ

Ermeni basınında yer alan haberde Öksüz’ün Interpol tarafından arandığı dün yapılan operasyonla yakalandığı belirtildi. Yerel basındaki haberlerde Öksüz’ün ABD vatandaşlığı aldığı ve bu sürecin sonunda adını Kevin olarak değiştirdiği belirtildi.

YAKALANMA SEBEBİ: KONGRE ÜYELERİNE USULSÜZLÜK

Ermeni basını, Öksüz’ün geçmişte bir sivil toplum örgütünde çalıştığı ve bu süreç içerisinde Türk ve ABD vatandaşlarını Türkiye ve Azerbaycan seyahatleriyle bir araya getirmeye çalıştığını yazdı. Ermeni polisinin, yakalama kararı sonrasında takibe geçtiği ve bütün Ermeni polis birimlerinin Öksüz’ü yakalamak için harekete geçtiği duyuruldu.

Öksüz’ün ABD Temsilciler Meclisi’ndeki etik komitesine sahte belgeler sunduğu açıklanırken, 2013 yılında Öksüz’ün bazı kongre üyelerini Azerbaycan ve Türkiye’de ağırladığı ifade edildi. Bu seyahatlerde kongreye sunulan belgelerde usulsüzlük yaptığı tespit edilen Öksüz’ün 9 kongre üyesine ve 32 ABD’li yetkiliye binlerce dolar değerinde hediye verdiği için yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

ABD'Lİ SENATÖRLERLE İÇLİ DIŞLI

15 Temmuz darbe girişiminin ardından en çok arananlar listesinde yer alan Adil Öksüz'ün kardeşi Kemal Öksüz'ün daha önce de ABD'li Türkiye karşıtı senatörlerle karanlık ilişkileri de dikkat çekmişti. Bill Clinton ve Obama ile çekilmiş fotoğrafları da ortayan çıkan Öksüz aynı zamanda Türkiye aleyhine de lobi faaliyetleri sürdürüyordu.

FETÖ'NÜN ÖNEMLİ İSİMLERİ ARASINDA

15 Temmuz darbe girişiminin en önemli sivil ayaklarından ve örgütün Hava Kuvvetleri İmamı olan firari Adil Öksüz'ün kardeşi olan Kemal Öksüz uzun süredir ABD'de yaşıyor örgütün önemli isimleri arasında yer alıyor.

Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyi Başkanlığını yürüten Öksüz'ün, Virginia eyaletinin Arlington şehrinde 6 odalı ve piyasa değeri yaklaşık 1,7 milyon dolar olan müstakil bir evde yaşadığı biliniyor.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Türkiye'den bir grup avukatın, nisan ayında aralarında Kemal Öksüz'ün de olduğu 17 kişi hakkında FETÖ'yle iltisaklı oldukları veya yardım ettikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulunması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

HER TAŞIN ALTINDAN KEMAL ÖKSÜZ ÇIKIYOR

İşte firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kardeşi Kemal Öksüz'ün ABD'li senatörlerle olan yakın ilişkisi ve Türkiye aleyhine yürüttüğü lobi faaliyetlerinin kanıtı...

(Kemal Öksüz- ABD'li Senatör Michael Noland) (Kemal Öksüz- ABD'li Senatör John Millner)

(Amerikalı Senatör Richard Durbin)



(Kongre Üyesi Mark Kirk) (Kongre Üyesi Melissa Bean)