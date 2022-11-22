Kemal Kılıçdaroğlu'nun "YPG" riyakarlığı tepki çekti!

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Grup toplantısında terörle mücadele üzerinden riyakarca iktidarı hedef aldı.

Kılıçdaroğlu, "Siz önlem aldınız da biz karşı mı çıktık? Siz terörle mücadele ettiniz de biz karşı mı çıktık?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu'nun sözleri geçmiş dönemde PKK terör örgütünün Suriye uzantıları PYD-YPG için söylediklerini yeniden gündeme getirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın zamanda katıldığı canlı yayın programlarında, "YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Halkını savunan bir örgüt olarak görürürüz", "YPG bize mi saldıracak?" gibi ifadeler kullanıp, bugün de, "Siz önlem aldınız da biz karşı mı çıktık? Siz terörle mücadele ettiniz de biz karşı mı çıktık?" diye sorması, riyakarlık olarak yorumlandı.