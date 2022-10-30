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Gündem Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri gündemden düşmüyor! 'Vatan sevgisi lazım' dedi o da AK Parti'de çıktı
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri gündemden düşmüyor! 'Vatan sevgisi lazım' dedi o da AK Parti'de çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce yerli otomobille ilgili yaptığı, "Yerli otomobil yapmak için vatan sevgisi lazım." sözleri tekrar gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 21:57:00 - 2022-10-30 22:01:46

Kemal Kılıçdaroğlu,"Otomobil üretiyoruz dediler. Hani nerede? Milleti kandırıyorlar.." diye yaptığı konuşma sosyal medyada en çok konuşulan konulardan birisi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üretim bandından indirilen ilk Togg'u kullandığı anlar kameralara yansırken Kılıçdaroğlu'nun yine yanıldığı o konuşma gündem oldu.

"Vatan sevgisi olanlar yapar"

Kılıçdaroğlu konuşmasında, 'Yerli otomobil yapmak için vatan sevgisi lazım, bayrak sevgisi lazım, güçlü bir siyasal oluşum lazım. Bunu da ancak vatan sevgisi olanlar yapar.' demişti

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