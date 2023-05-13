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Gündem Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'li destekçilerinden slogan: Biji Serok Apo, biji Serok Kemal
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'li destekçilerinden slogan: Biji Serok Apo, biji Serok Kemal

Yeniakit Publisher
2023-05-13 14:51:00 -
Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'li destekçilerinden slogan: Biji Serok Apo, biji Serok Kemal

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçisi HDP'nin düzenlediği mitingde bir araya gelen grup, teröristbaşı Apo lehine sloganlar atarak Kılıçdaroğlu'na destek mitingi düzenledi.

Türkiye, seçim arifesinde coşkulu anlar yaşıyor.

Adaylar son çalışmalarına devam ederken, vatandaşlar da sahada heyecanla yarını bekliyor.

Sosyal medya, meydanlar adeta 14 Mayıs'a odaklanmış durumda.

Seçim süresince tartışmaların odağında olan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, HDP'li seçmenlerden seçim öncesi bir destek daha geldi. 


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kandil'den destek yağıyor

İktidara geçmek adına her yolu deneyen Kılıçdaroğlu, son şansını HDP ile aynı yolda yürümekte buldu.

Bunun üzerine Kandil'den terör örgütü PKK'nın elebaşlarından oy çağrıları art arda geldi.

Bu destek ise Kılıçdaroğlu'na olan tepkileri büyüttü. 

HDP'lilerden Kılıçdaroğlu'na destek mitingi

Son olarak tansiyonun yüksek olduğu son günde, HDP'nin gerçekleştirdiği mitingde atılan sloganlar, sosyal medyada gündem oldu.

Meydanda bir araya gelen grup, teröristbaşı Apo lehine sloganlar atarak Kılıçdaroğlu'na destek mitingi düzenliyor.

Buradaki HDP'li seçmenlerin, "Biji Serok Apo, biji Serok Kemal" sloganları attığı duyuldu.

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