Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Trump'a sert tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı paylaşımlarla ilgili "Türk halkının onurunu zedeliyor. Asla kabul etmiyoruz. Asla doğru bulmuyoruz" dedi.



Kılıçdaroğlu şu ifadelere yer verdi:



"Trump'ın attığı her tweet Türk halkının onurunu zedeliyor. Asla kabul etmiyoruz. Asla doğru bulmuyoruz. Hele hele müttefik olarak tanımladığımız bir ülkenin Türkiye'ye düşmanca yaklaşımını asla doğru bulmuyoruz. Bu konuda Türkiye'de bir görüş birliğinin sağlanması da bence çok önemli."