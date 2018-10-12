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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal casus Brunson açıklaması: Darısı askerlerin başına

Casus Brunson'ın salıverilmesi üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Darısı Harp Okulu öğrencilerinin başına" dedi.

12 Ekim 2018 Cuma 18:24
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal casus Brunson açıklaması: Darısı askerlerin başına

Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan rahip Andrew Craig Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Hükümle birlikte yattığı süre göz önüne alınarak serbest bırakılan Brunson'ın ev hapsi ve yurtdışı yasağı kaldırıldı.

Kararla ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, "Mahkemeyi ve ayrıntıları izleme şansımız olmadı. Kararı görmemiz lazım. Hangi gerekçelerle bu karar alındı görmemiz lazım. Darısı harp okulu öğrencileri ile er ve erbaşların başına." dedi.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 18:24
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. CHP Genel Başkanı

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