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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan olay iddia: Muharrem İnce'yi...

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'nin CHP'nin başına geçmek istemesiyle ilgili inanılmaz iddiasını bugünkü köşesinde paylaştı.

27 Temmuz 2018 Cuma 10:06
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan olay iddia: Muharrem İnce'yi...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhaliflerin "bırak" çağrısına kulaklarını tıkadı. Olağanüstü kurultay isteyen delegelere rest çeken Kılıçdaroğlu, neden genel başkanlığı bırakmıyor?  Merak edilen soruya CHP kulislerini yakından takip eden yazar Sevilay Yılmaz, Habertürk'teki köşesinde bomba bir ayrıntı aktardı.  İşte Yılman'ın yazısının ilgili bölümü:

KILIÇDAROĞLU'NDAN "BIRAK" DİYEN İŞADAMINA YANIT
"Adı bende saklı Tuncelili ve Türkiye’de vergi rekortmenleri arasında sayılan bu işadamı da seçimden bir süre sonra sırf; “Lütfen bırakın koltuğu artık Muharrem İnce’ye” demek için Kılıçdaroğlu’nun bir Ankara’ya gidişinde Atatürk Havalimanı VİP’e gitmiş. Maksadı çok sevdiği, saydığı yakını olan Kemal Bey’i uğurlarken aynı zamanda iyi niyetli bu tavsiyeyi de bizzat kendisine iletmekmiş.

İletmiş de! Ve şu cevabı almış; “Mümkün değil çünkü işler bildiğiniz gibi değil, çok büyük bir kumpas var. Muharrem İnce’yi partinin başına getirmek isteyen derin devlet! Ben buna asla müsaade etmeyeceğim!”

Dedim ya; Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine koltuğunu bırakması hususunda tavsiyelerde, önerilerde bulunanlara bu senaryoyla yanıt verdiğini hep duyuyordum.

Dün de duyunca aynı senaryoyu ve dün muhalif kanadın imza sürecini baltalamak için genel merkez olarak akla ziyan hal ve tavırlarda bulunduklarına şahit olunca…

Yazayım bunu da dedim artık! Ve sorayım Sayın Kılıçdaroğlu’na açık açık; “Kim bu derinler, neden Muharrem İnce’yi partinin başına getirmek istiyorlar Kemal Bey? Ve Muharrem İnce neden derin devletin tercih ettiği bir isim? Haydi açıklayın Türkiye’ye de biz de öğrenelim sizin bu koltuğa sıkı sıkıya yapışma nedeninizin esas gerekçelerinizi!” (...)

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 10:06
  1. Tunceli
  2. Ankara
  3. kemal kılıçdaroğlu
  4. muharrem ince
  5. sevilay yılman

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