Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Naci Bostancı'ya başsağlığı telefonu
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma'nın vefatı nedeniyle telefonla aradığı AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'ya başsağlığı dileklerini iletti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma'nın vefatı nedeniyle AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'ya başsağlığı diledi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Bostancı'yı telefonla arayarak, hayatını kaybeden İsmet Uçma'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileklerini iletti.