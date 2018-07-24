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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurultay yorumu: Partide ciddi değişiklikler olacaktır

Partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin soruları cevaplayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Partide ciddi değişiklikler olacaktır. Değişim olacaktır" şeklinde konuştu.

24 Temmuz 2018 Salı 16:30
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurultay yorumu: Partide ciddi değişiklikler olacaktır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında konuştu. 

Ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu, “Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir. Değişmeyen bir şey varsa o da değişimdir. Önümüzdeki süreçte değişiklikler olacaktır. Değişim olacak bundan kimse endişe duymasın. Yeni süreçte parti içinde ciddi değişiklikler olacak. Bu ülkede demokrasinin gelmesi için her türlü mücadeleyi verdik, vermeye de devam ediyoruz. Değişim olacaktır. Hiç kimse bundan endişe duymasın” ifadelerini kullandı. 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 16:30
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