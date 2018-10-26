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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kaşıkçı açıklaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

26 Ekim 2018 Cuma 21:30
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kaşıkçı açıklaması

Kılıçdaroğlu, İstanbulBilgi Üniversitesi Santral Kampüsü'nde  düzenlenen "Türkiye'de Gençlik ve Siyaset" konulu konferans öncesi gazetecilerin  sorularını yanıtladı.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kaşıkcı cinayetine ilişkin  yaptığınız açıklamalara karşılık geldi. Süreci trollediğinizi dile getirerek,  'Aklı fikri parada' diye bir cümlesi oldu. Sizin cevabınız ne olacak?" şeklindeki  soru üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Aklım fikrim asla, hiçbir zaman, hayatımın hiçbir döneminde parada  olmadı. Ben kendisine ilkokulda okuyan bir öğrencinin anlayabileceği düzeyde bir  soru sordum. Kaşıkçı cinayetinin işlendiği biliniyordu, üstelik cinayetin  işlendiği saatten 3,5 saat sonra istihbarat örgütü, emniyet, Cumhurbaşkanlığı  bunları biliyordu. Benim sorduğum soru şu; ki ses kayıtlarının da olduğu iddia  ediliyor, cinayeti işleyenler ellerini kollarını sallayarak Türkiye'ye geldiler.  Cinayeti işlediler, cinayetten sonra ellerini kollarını sallayarak yurt dışına  çıktılar, niçin siz bunların yurt dışına çıkışına izin verdiniz? Eğer cinayeti  işleyenler yurt dışına ellerini kollarını sallayarak çıkıyorsa, bunun bir  gerekçesinin olması lazım. Ben bu soruyu sormayacak mıyım? Cinayeti işleyenleri  neden serbest bıraktın? Yurt dışına çıkışına neden izin verdin?"

Kılıçdaroğlu, Viyana Sözleşmesi'ne göre konsolosun dokunulmazlığının  olmadığını belirterek, "Gelip bizim ülkemizde cinayet işleyecek, insan öldürecek,  elini kolunu sallayarak yurt dışına çıkacak. Ben soru soracağım 'Niye serbest  bıraktın?' diye, o dönüp bana diyecek ki 'Kılıçdaroğlu'nun aklı fikri parada.' Ne  ilgisi var? Hala aynı soruyu soruyorum. Cinayet işleyen katilleri siz hangi  gerekçeyle tutuklamadınız ve onların yurt dışına çıkışına izin verdiniz? Bu  sorunun yanıtını bekliyorum. Çok net, çok açık bir soru soruyorum. Katiller  geldiler, ellerini kollarını sallayarak cinayeti işlediler, yine ellerini  kollarını sallayarak uçaklarına binip gittiler. Niçin, hangi gerekçeyle izin  verdiniz? Ben bunu soruyorum." diye konuştu.
 

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 21:30
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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