Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar! Mecburen kabul etti

Gazeteci Murat Yetkin, "CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Altılı Masanın 2 Mart günü yapacağı toplantıda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkacak ortak aday konusunun görüşülmesini kabul ettiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresine ifade ettiğine göre, bu kararı almasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sözcüsü İbrahim Kalın ve diğer yetkililerin seçimin büyük ihtimalle 14 Mayıs’ta yapılacağı yolundaki açıklamaları etkili oldu." bilgisini paylaştı.

Yetkin, kişisel web sitesi yetkinreport.com'daki yazısında, "Kılıçdaroğlu, çevresine seçimin 14 Mayıs’ta yapılması halinde kampanyaya az süre kalmış olacağı, bu nedenle muhalefet adayını belirlemenin zamanının geldiğini söyledi. CHP lideri, Millet İttifakı ve Altılı Masa ortağı Meral Akşener’in 2 Mart toplantısında ortak adayın konuşulması önerilerine şimdiye dek mesafeli bakıyor, biraz daha beklenmesi gerektiğini söylüyordu." diye ifade etti.



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