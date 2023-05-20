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Siyaset Kemal Kılıçdaroğlu’ndan flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu
Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

Yeniakit Publisher
2023-05-20 13:21:00 -
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

14 Mayıs hüsranının ardından yakın çalışma ekibini değiştiren Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce AK Parti'den belediye başkanı adayı olan ismi başdanışmanı olarak atadı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanlığı görevine avukat Cevdet Nasıranlı getirildi. CHP Doğu masası koordinasyonunda görev alan Diyarbakır milletvekili adaylarından Av. Cevdet Nasıranlı, Nasıranlı, 14 Mayıs seçimlerinde Diyarbakır'dan 4'üncü sıra milletvekili adayı olmuştu. Nasıranlı, söz konusu görevlendirme ile ilgili Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu: "Omuzlarımıza yüklenen sorumluluğun farkındayım. İnanmak başarmaktır. İnanıyoruz başaracağız."

AK Parti'den belediye başkanı adayı olmuştu

2019’daki yerel seçimlerde AK Parti’den Diyarbakır Kayapınar İlçe Belediye Başkanı adayı olan Nasıranlı, 14 Mayıs seçimlerinde CHP'nin Diyarbakır'dan 4’üncü sıradan milletvekili adayı gösterilmişti. Cevdet Nasıranlı, Ocak 2022 sonunda AK Parti'den CHP'ye geçmişti. Bu geçişin ardından, ölüm tehditleri aldığı gerekçesiyle Nasıranlı hakkında 2017’den bu yana uygulanan koruma kararı kaldırılmıştı.

 
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