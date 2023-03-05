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Medya Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş hamle! Tüm tuşlara birden basıyor
Medya

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş hamle! Tüm tuşlara birden basıyor

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun üç sosyalist partinin lider kadrosunu arayıp randevu istemesinin "bir hazırlığın işareti" olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 12:24:00 -
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş hamle! Tüm tuşlara birden basıyor

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun üç sosyalist partinin lider kadrosunu arayıp randevu istemesinin "bir hazırlığın işareti" olduğunu belirtti. 

Erkin, "Masanın dağılması siyasette kartların yeniden dağılmasına neden oldu" dediği yazısında özetle şunları kaydetti:

"Sol Parti ve TİP'le (...) görüşen Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki hafta da TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'la görüşeceği (TKP salı veya çarşamba için randevu verdi) öğrenildi. Bu da CHP'nin geniş yelpaze çalışmasının yansıması olarak değerlendirildi. Bir de buna HDP eklenirse Kılıçdaroğlu'nun dediği “Taşlar yerine oturabilir”. Sonuç: Masanın dağılması siyasette kartların yeniden dağılmasına neden oldu. Akşener'in Saraçhane sürecinden sonra masadan ruhen koptuğu bilgisi de dün doğrulanmış oldu…"

 
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