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Siyaset Kemal Kılıçdaroğlu'ndan DEVA Partisi ile ittifak açıklaması
Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan DEVA Partisi ile ittifak açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'a yaptığı ziyaret sırasında ittifak sorusuna cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 14:20:00 - 2020-10-08 14:21:38
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan DEVA Partisi ile ittifak açıklaması

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu ve Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti.

Görüşmenin ardından basın toplantısı için kameraların karşısına geçen iki lidere, gazeteciler tarafından "CHP ile DEVA arasında ittifak olup olmayacağı" soruldu.

Seçim zamanı gündeme gelebilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, soruya "Bugün sadece Ali Babacan'ı ziyaret ettik. Şu anda bir ittifak söz konusu değil ancak seçim sathı maili girersek belki o dönem gündeme gelebilir. DEVA ayrı biz ayrı partiyiz. İki partinin eğitime, sağlığa, ekonomiye bakış açısı farklı olabilir." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Sütçü imamın torunu

Babacan ne çabuk kanka oldun k.k ile senki Reisin yıllarca ekonomiyi teslim ettigin adamsın ne olduda oralara savruldun 
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Egeli.

Körler sağırlar birbirini ağırlar. 
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