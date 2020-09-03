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Gündem Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı aday açıklaması
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı aday açıklaması

Katıldığı canlı yayın programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhuriyet Halk partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş mı Cumhurbaşkanı adayı olsun?” sorusu soruldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 12:16:00 - 2020-09-03 12:30:27
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı aday açıklaması

NTV'nin canlı yayınına katılan Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin Kemal Kılıçdaroğluna “Cumhurbaşkanı adayınız kim olacak, Ekrem İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı?” sorusuna Kılıçdaroğlu, “kişisel bazda tartışma doğru değil” açıklamasını yaptı.

Son dönemlerde yapılan anketlerde isimleri sıkça ön plana çıkan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın henüz Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı belli değil.

Gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayınız kim sorusuna tek cümlelik bir cevap verdi. Bu konuda cevap vermemeyi tercih eden Kemal Kılıçdaroğlu, “kişisel bazda tartışma doğru değil” diyerek cevap verdi.

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Yorumlar

hizipsavar

çok siyaetten anlmam ama parti başkanın aday olması büyük devletlerin demokrasileri böyle işlemiyor mu adam proje diyorlar hizipciler kızıyor neden kızıyorsunuz işte orda bu lider filan değil
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Millet

Düştüğü duruma bakınız , ne acı ne hazin . Lider kim, kk benim diyor, aday kim, şu mu bu mu . Düşünün lidere destek yüzde yedi , en fazla yüzde dokuz. Aday seçilirse seçilen adaya yüzde elli bir. İşte buda halkın istediği oluyor öyle mi. Burada millet nasıl bay pas edilir onu görüyoruz. Uyan milletim uyan
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