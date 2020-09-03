Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı aday açıklaması

NTV'nin canlı yayınına katılan Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin Kemal Kılıçdaroğluna “Cumhurbaşkanı adayınız kim olacak, Ekrem İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı?” sorusuna Kılıçdaroğlu, “kişisel bazda tartışma doğru değil” açıklamasını yaptı.

Son dönemlerde yapılan anketlerde isimleri sıkça ön plana çıkan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın henüz Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı belli değil.

Gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayınız kim sorusuna tek cümlelik bir cevap verdi. Bu konuda cevap vermemeyi tercih eden Kemal Kılıçdaroğlu, “kişisel bazda tartışma doğru değil” diyerek cevap verdi.