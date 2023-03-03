Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 6'lı masayı dağıtan Meral Akşener'e ilk tepki
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masayı yıkan açıklamasına.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki geldi. Kılıçdaroğlu, "Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa'yı resmen dağıttı.
Akşener yaptığı açıklamada "Geldiğimiz noktada İYİ Parti kıskaca alınmıştır. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. 6'lı masa artık milletin iradesini temsil etmiyor. 6'lı masa bir noter masasına dönüşmüştür" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki
Meral Akşener'in 6'lı masayı yıkan kararına ilişkin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki geldi.
Kılıçdaroğlu, "Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak." dedi.
Tüm bu gelişmeler yaşanırken CHP Merkez Yürütme Kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı.
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