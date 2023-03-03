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Gündem Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 6'lı masayı dağıtan Meral Akşener'e ilk tepki
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 6'lı masayı dağıtan Meral Akşener'e ilk tepki

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masayı yıkan açıklamasına.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki geldi. Kılıçdaroğlu, "Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 16:06:00 - 2023-03-03 16:36:22

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa'yı resmen dağıttı.

Akşener yaptığı açıklamada "Geldiğimiz noktada İYİ Parti kıskaca alınmıştır. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. 6'lı masa artık milletin iradesini temsil etmiyor. 6'lı masa bir noter masasına dönüşmüştür" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki

Meral Akşener'in 6'lı masayı yıkan kararına ilişkin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki geldi.

Kılıçdaroğlu,  "Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak." dedi.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken CHP Merkez Yürütme Kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı.
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