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Siyaset Kemal Kılıçdaroğlu'na şok eden karar! İki isme kapıları resmen kapattı
Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu'na şok eden karar! İki isme kapıları resmen kapattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için ortaya atılan cumhurbaşkanlığı iddiaları üzerine konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 18:18:00 -
Kemal Kılıçdaroğlu'na şok eden karar! İki isme kapıları resmen kapattı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylık ihtimallerini değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu hakkında konuştu.

Gazeteci Fikret Bila'nın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, geziyi gayet normal karşıladığını söyledi.

CHP lideri şöyle konuştu:

''Trabzon’da doğup büyümüş, gençliği orada geçmiş. Akrabaları var. Bayramda ziyaret etmesi gayet normaldir. Ekrem Bey’in Karadeniz’de gördüğü ilgiden çok memnun oldum.''

Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına dair iddiaları da değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımızın işlerine kilitlenmeleri gerekiyor. Seçildikleri dönemin sonuna kadar görevlerini sürdürmeliler. Halka verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri gerekir" dedi.

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