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Kemal Kılıçdaroğlu'na rest çekti: Defolup gideceksin!

Disipline sevk edilen Öztürk Yılmaz, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu ‘diktatörlük’le suçladı ve “Defolup gideceksin. İstifa etmiyorum. Ne yapıyorsan yap” ifadelerini kullandı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 07:44
Kemal Kılıçdaroğlu'na rest çekti: Defolup gideceksin!

Türkçe ezan münakaşasıyla ilgili kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, kendisiyle ilgili yapılan disiplin soruşturmasının hukuksuz olduğunu söylerken partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözlerle yüklendi.

Yılmaz, ‘genel başkanlık konusunda hazırlık içinde olduğu için Kılıçdaroğlu’nun kendisini disipline sevk ettiğini öne sürerken “Beni rakip olarak görüyorsun. Hesabın; benim önümü kesmek, beni şeytanlaştırmak. Hızlı bir şekilde sevilmemden, yükselişimden rahatsızsın” ifadelerini kullandı.

Siz birisine ‘diktatör’ diyorsunuz ama onun karbon kopyası oldunuz. Bütün seçimleri kaybedip hâlâ koltuğunu terk etmeyen anlayış CHP politikası olamaz. 15 Temmuz gecesi darbe girişimini ilk kınayan milletvekili olarak, ‘çık ekranlara en erken sen kına’ deyip baskı yapmama rağmen, saatler sonra, iş işten geçtikten sonra eğer sen çıkıyorsan, ben buna karşı duruş sergiliyorum.”

Genel Başkanı için “yanlış yoldasın” diyen Yılmaz, “Beni trollere teslim ettin. Partimde aşağılandım, siz de aşağılık bir işe imza attınız. Göreceksiniz defolup gideceksiniz, istifa etmiyorum kardeşim, ne yapıyorsan yap. Ben bu partiye, ‘Gel Öztürk’ diyerek gelmedim; ‘Git’ diyerek de gitmeyeceğim. Sıkıyorsa, hadi bakalım at beni buradan, rezil ol, kepaze ol” diye konuştu.

Bu sert açıklamaların ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç “Öztürk Bey, disipline sevk edilmesine neden olan konuşması gibi bir konuşma yaptı. Disiplin Kurulumuz bu konuşmayla ilgili ek belge düzenleyerek bunu da görüşecektir. Bu, MYK’da yer almamasının oluşturduğu ruh hâlinin bir tezahürüdür” diye konuştu.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 07:44
  1. Ardahan
  2. CHP
  3. Öztürk Yılmaz
  4. Kemal Kılıçdaroğlu

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