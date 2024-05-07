Kemal Kılıçdaroğlu’na olay gönderme: “Benim aklıma teke zortlatması geliyor mesela”

Melih Altınok, atı alan Üsküdar'ı geçmesine rağmen, CHP’nin sabık genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hâlâ kayıp giden istikbalinin edebiyatını yapmasına şaşırdığını belirtti. Sabah gazetesindeki yazısında, “Onca şansı heba edip kaybetmişsiniz, CHP de yeni bir yolu tercih etmiş, deniyor işte. Kime neye sitem ediyorsunuz? Bu neyin inadı Kemal Bey?” diye soran Altınok, şunları kaydetti:

“Atı alan Üsküdar'ı geçti, Kılıçdaroğlu hala kayıp giden istikbalinin edebiyatını yapıyor.

Geçenlerde Uğur Dündar'ı kelimeleriyle dövdüğü makalesinde şairane bir üslup kullanmıştı. Dün de kendisini meclis gurubunda gözyaşı dökerek alkışladıktan birkaç hafta sonra koltuğunu altından alan Özgür Özel'le görüşmesinin ardından yayınladığı makalesini şu aforizmayla sonlandırıyordu:

"Ama şunu bilmenizi isterim; 'Geçmedim muhannet köprüsünden su apardı beni, Yatmam çakal yatağında, aslanlar yese beni..."

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Köroğlu'nun, Pir Sultan'ın deyişlerinden, Evliya Çelebi'nin Sefername'sine, Kanuni Sultan Süleyman'ın, Yavuz'un beyitlerinde kadar edebiyatımızda sıkça rastladığımız namert köprüsü kalıbı Kemal beyin ağzından dökülünce ister istemez folklorik çağrışımlar da yapıyor.

Benim aklıma teke zortlaması geliyor mesela. Ya da diğer adıyla değişmeli oyun.

Bilirsiniz işte, Burdur, Isparta, Antalya, Denizli ve Fethiye çevresinde, yaygın bir halk oyunudur. Yörükler, göçebe hayatının sembolü olan keçinin inadını, dans eşliğinde ayaklarla topuk vurma, diz çökme, yalpa yapma hareketleri yaparak taklit ederler.

Kılıçdaroğlu'nun, Baykal'a okyanus ötesi kaset kumpası sayesinde CHP Genel başkanlığı koltuğuna paraşütle indiği günden itibaren girdiği her seçimi kaybettiği halde koltuğu bırakmaması da keçi inadının siyasetteki birebir karşılığı değil mi?

Onca şansı heba edip kaybetmişsiniz, CHP de yeni bir yolu tercih etmiş, deniyor işte. Kime neye sitem ediyorsunuz? Bu neyin inadı Kemal Bey?

Meral Hanım gibi dik durun, çekilin kenara.

Evet, edebiyata eğilmek iyi bir tercih olabilir, nefretinizi azaltır. Ama "köprü möprü" diye mecaz yaparken bir durun düşünün.

Öyle ya, "FETÖ'nün montaj tapelerini Meclis kürsüsünden deşifre etmek ve darbe gecesi siyasetçi arayan askerlere, tanklara selam durmak da dahil de dahil geçmediğiniz köprü mü kaldı Allah aşkına" diye sormazlar mı adama?”