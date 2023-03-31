Kemal Kılıçdaroğlu'na kazık mı kazık soru! Bakalım ne cevap verecek

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaretine ilişkin olarak bazı sorular sordu.

İnce'nin linç edildiğini belirten Selvi, özetle şunları kaydetti:

"‘Goril’e benzeten sanatçı çıktı, sinkaflı küfreden gazeteci oldu, sokağa çıkamazsın diye parmak sallayanlar oldu. Ama bir kişi çıkıp da Kılıçdaroğlu’na, şu soruyu sormadı.

“Muharrem İnce’ye gittin, niye adaylıktan çekilmesini ve CHP ile ittifak yapmasını önermedin?” demedi.

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Muharrem İnce de cumhurbaşkanı adayıymış da, ona çekil demek ahlaki olmazmış da.

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’nin aday olduğunu bile bile ziyaret gitmedi mi? Muhalif kesimde Muharrem İnce’ye adaylıktan çekilmesi çağrısı yapılmıyor mu? Aday olmayan birisi adaylıktan nasıl çekilecek?

"Muharrem İnce’nin önce 1 bakanlık ve 5 milletvekilliği istediği yayılmıştı. Sonra bu sayı arttı, 2 bakanlık, 20 milletvekilliği talep ettiği yazıldı. Muharrem İnce’ye sordum. 'Böyle bir talebim ya da görüşmem olmadı' dedi. Daha önce de cumhurbaşkanı yardımcılığı istiyor, yok gözü Milli Eğitim Bakanlığı’nda, denilmişti. Doğru çıkmadı."