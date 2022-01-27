  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığı Kupası verildi
Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığı Kupası verildi

Çiğli Belediyesi, yelken takımının kazandığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na götürdü.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 11:09:00 -
Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığı Kupası verildi

Geçtiğimiz yılın kasım ayında Çiğli Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın IRC4 Kategorisini ilk sırada tamamlayarak Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.

Yarışmanın Bodrum ve Marmaris'te düzenlenen ilk etabını lider tamamlayarak İstanbul etabına başlayan Çiğli Belediyesi Bear Sailing Yelken Takımı, 5 etabı toplam 7 kupa ile tamamlayarak Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Çiğli'ye getirdi.

Kupa kılıçdaroğlu'nun ellerinde

Dün de İzmir Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli Belediyesi yelken takımının kazandığı Cumhurbaşkanlığı Kupasını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na takdim etti.

Nasıl kazandığımızı anlattım

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gümrükçü, “Yelken takımımızın ciddi mücadeleler vererek kazandığı Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na takdim ettik. Sürecin hikayesini kendisiyle paylaştık." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay