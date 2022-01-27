Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığı Kupası verildi
Çiğli Belediyesi, yelken takımının kazandığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na götürdü.
Geçtiğimiz yılın kasım ayında Çiğli Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın IRC4 Kategorisini ilk sırada tamamlayarak Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.
Yarışmanın Bodrum ve Marmaris'te düzenlenen ilk etabını lider tamamlayarak İstanbul etabına başlayan Çiğli Belediyesi Bear Sailing Yelken Takımı, 5 etabı toplam 7 kupa ile tamamlayarak Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Çiğli'ye getirdi.
Kupa kılıçdaroğlu'nun ellerinde
Dün de İzmir Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli Belediyesi yelken takımının kazandığı Cumhurbaşkanlığı Kupasını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na takdim etti.
Nasıl kazandığımızı anlattım
Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gümrükçü, “Yelken takımımızın ciddi mücadeleler vererek kazandığı Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na takdim ettik. Sürecin hikayesini kendisiyle paylaştık." ifadelerini kullandı.