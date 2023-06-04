Kemal Kılıçdaroğlu'na çok büyük şok! Vay anam vay

CHP'yi kayıtsız şartsız destekleyen solak Birgün gazetesinin yazarı Yakup Kepenek, Kemal Kılıçdaroğlu'nu adeta madara ederek büyük bir şaşkınlığa sebep oldu.

Seçim hezimeti için "Kaybın asıl sorumlusu Kemal Kılıçdaroğlu ve onun 'bilinen ve bilinmeyen' destekçileridir" ifadelerini kullanan Kepenek, yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Kaybın asıl sorumlusu Kemal Kılıçdaroğlu ve onun “bilinen ve bilinmeyen” destekçileridir.

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Neden mi?

Önce, Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı seçildiği 22 Mayıs 2010’den sonra CHP’yi, “kadroları” ve “söylemiyle sağcılaştırdı”; o Kurultayda yaptığı konuşmayı hiçe sayarak, parti içi demokratik katılımcılığı, önseçim dahil, iyice yok etti.

Sonra, 2014’te Atatürk düşmanı olduğu öne sürülen Ekmeleddin İhsanoğlu’nu MHP ile işbirliği yaparak aday yaptı ve “tıpış, tıpış” gidip oy vereceksiniz diyebildi; 2018 Muharrem İnce adaylığı da etkin yönetilmedi. Ancak, Kılıçdaroğlu bunların hesabını vermedi. Aday saptamada tek başarısını 2019 yerel seçimlerinde gösterdiyse de o başarıyı da tutarlı bir “ülkede demokratik iktidar” hareketine dönüştüremedi. (...)

Kuraldır; seçimi kaybeden istifa eder. Ancak, öyle olmuyor. (...)"