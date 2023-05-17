"Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 60'lara yaklaşır" demişti! Çuvallayan Cumhuriyet yazarı, şimdi de...

Seçimlerden önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 60'lara yaklaşacağını, Tayyip Erdoğan'ın ise 40'larda kalacağını öngören Cumhuriyet gazetesi yazarı Ataol Behramoğlu'ndan pişkin mi pişkin bir yazı geldi.

Behramoğlu, yüzde 50'yi kılpayı kaçıran Erdoğan'la ilgili tahmininde çok da yanılmadığını iddia etti.

Behramoğlu, "yuh" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

"Aralarında benim de bulunduğum çoğunluğumuzun beklediği sonucu alamadık.

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Ben, çıtayı daha da yükselterek Kılıçdaroğlu’nun yüzde altmışlara yaklaşacağını, ötekinin kırklarda kalacağını öngörüyordum.

İlk öngörüm tutmadı. İkincisi çok da yanlış çıkmadı.

Hugo’nun “Sefilleri”ini okurken Napolyon’a ilişkin bir cümlesi dikkatimi çekmişti. “Artık bir yerde duracak, durması gerekir, bu kadar da olmaz” anlamında bir şeydi söylediği. Zaferden zafere koşan, kendini yenilmez sanan generali durduracak olan güç de Hugo’ya göre ve anladığım kadarıyla, kader gibi, ilahi adalet gibi bir şeydi... Nitekim seçime ilişkin attığım bir tweet’te bizim “Napolyon”un daha fazla ileri gitmesine hem insani hem ilahi adaletin engel olacağını ileri sürmüştüm.

Tam öyle olmadı. Fakat tam tersi de olmadı. Gerilemeye başladığı çok açık. Şimdi yapılması gereken, onu gerileten ve aynı zamanda da tam bir bozguna uğramasına engel olan etkenlerin neler olduğunu iyi görüp irdeleyebilmek ve sonucunda da yapılması gerekenleri doğru saptayıp savaşımı sürdürmektir."