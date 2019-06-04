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Kemal Kılıçdaroğlu yine hedef gösterdi: İmamoğlu'nun rakibi artık Binali Bey değil onlar...

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ilçe seçim kurullarına ilişkin yeni karar alan YSK'yı yine hedef gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Ekrem Bey'in rakibi artık Binali Bey değil, Ekrem Bey'in rakibi Yüksek Seçim Kurulu" dedi.

04 Haziran 2019 Salı 23:11
Kemal Kılıçdaroğlu yine hedef gösterdi: İmamoğlu'nun rakibi artık Binali Bey değil onlar...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yüksek Seçim Kurulu, aldığı kararla İstanbul seçimlerini haksız yere iptal ettiğini aslında itiraf ediyor. Bir itiraf kararı bu. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı bizim açımızdan bir anlam ifade etmiyor. Ekrem Bey'in rakibi de artık Binali Bey değil, Ekrem Bey'in rakibi Yüksek Seçim Kurulu" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Tuzla'da Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret etti.Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Hepinizin bayramını kutluyorum. Bu bayramın bütün vatandaşlarımız açısından huzur içinde geçmesi en büyük dileğim. Malum bayramlar bira raya gelme, oturma, konuşma, sohbet etme dertleşme aynı zamanda bayramları huzur içinde geçirmekte hepimizin ortak amacı. Umarım bu bayram da politik gerilimler de fazla olmaz, birlikte huzur içinde bir bayram geçirmiş oluruz" dedi.

YSK'yı hedef aldı

YSK'nın seçim kurulu kararının sorulması üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, "Yüksek Seçim Kurulu, aldığı kararla İstanbul seçimlerini haksız yere iptal ettiğini aslında itiraf ediyor. Bir itiraf kararı bu. Daha önce de benzer pek çok şeyler söylendi. Ama Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı bu karar, bir önceki kararın iptal kararının doğru olmadığını bir anlamda ifade etti. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı bizim açımızdan bir anlam ifade etmiyor. Ekrem Bey'in rakibi de artık Binali Bey değil, Ekrem Bey'in rakibi Yüksek Seçim Kurulu. İstanbullular inşallah bir haksızlığı giderirler, verdikleri oylarla Yüksek Seçim Kurulu'nun artık hiçbir gerekçe üretemeyeceği bir çoğunluğa ulaşır ve dolayısıyla Ekrem Başkan yeniden, seçilen başkan yeniden ikinci kez yenilenen seçimlerde gelir ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturur. Onun bütün amacı İstanbullulara hizmet etmek. Ve yine şunu da ifade edeyim bu saatten sonra Ekrem İmamoğlu, sadece CHP'nin büyükşehir belediye başkanı değil, Ekrem İmamoğlu artık bu saatten sonra 16 milyon İstanbullunun büyükşehir belediye başkanıdır ve biz umuyoruz bozulan adalet terazisini İstanbullular düzeltecektir" diye yanıt verdi.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 23:11
  1. İstanbul
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Binali Yıldırım
  4. YSK
  5. Ekrem İmamoğlu

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