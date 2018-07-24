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Kemal Kılıçdaroğlu: Yeni süreçte partide ciddi değişiklikler olacak

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisindeki olağanüstü kurultay ve bu kurultay için delegelerden imza toplanması ile ilgili tartışmalara karşılık "değişim" mesajı verdi.

24 Temmuz 2018 Salı 16:10
Kemal Kılıçdaroğlu: Yeni süreçte partide ciddi değişiklikler olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mecliste partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin, partinin bazı delegelerinin "Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında olağanüstü kurultay talebiyle başlattığı imza toplama faaliyetlerine ilişkin sorusunu yanıtladı.

  • CHP'de imza muamması devam ediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Değişmeyen bir şey varsa o da değişimdir. Göreceksiniz, yeni süreçte de partide ciddi değişiklikler olacaktır. Hiç kimse bundan endişe duymasın." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, son 10 yılda en büyük değişim yaşayan partinin CHP olduğunu ifade etti. "Değişmeyen bir şey varsa o da değişimdir" diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Göreceksiniz, yeni süreçte de partide ciddi değişiklikler olacaktır. Biz partiyi Türkiye'nin bütün coğrafyasında konuşulur hale getirdik. Partiyi dar alanlarda tartışmanın ötesinde çok daha geniş alanlarda tartışılmasını sağladık.

Bu ülkede demokrasinin gelmesi için her türlü mücadeleyi verdik, vermeye de devam ediyoruz. Dolayısıyla değişim olacaktır, hiç kimse bundan endişe duymasın."

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 16:10
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