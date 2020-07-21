Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’in Ayasofya davetine verdikleri cevap ortaya çıktı

Ayasofya 86 yıl sonra 24 Temmuz'da ibadete açılıyor. Hazırlıklar tüm hızıyla sürerken ilk cuma namazıyla ilgili dikkat çeken haberi Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, köşe yazısında aktardı.

İlk cuma namazına davet edilecek isimleri Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş'ın aradığını yazan Selvi, yazısına şöyle devam etti:

"Gelmeyeceğim"

"Erbaş dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak Ayasofya’da kılınacak olan ilk cuma namazı için davet etti. Kılıçdaroğlu’nun, Ayasofya davetini geri çevirdiği ve “Gelmeyeceğim” diye yanıt verdiği söyleniyor.

Ayasofya’da cuma namazı CHP’de polemik konusu olmuştu. CHP’li Muharrem İnce, “Davet gelirse Ayasofya’da ilk namaza giderim” demişti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise “Muharrem İnce herkesin yerine gider” diyerek eleştirmişti.

Ayasofya bu milletin yüzyıllık rüyasıydı. CHP, Ayasofya’nın açılmasına karşı çıkmadı. Doğru olanı yaptı. Elbette ki cuma namazı kılıp kılmamak insanların kendi takdiridir. Ancak Ayasofya’da ilk cumanın anlamı farklı. Milletin yüzyıllık heyecanıyla birlikte olmak demektir. Millete duygudaşlık yapmak demektir. Keşke Kılıçdaroğlu da cuma günü Ayasofya’da olsaydı, milletin gönlünde ayrı bir yer tutardı.

Akşener katılıyor

Kılıçdaroğlu katılmıyor ama Akşener katılıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i de arayarak Ayasofya’da kılınacak ilk cuma namazına davet etmiş. Akşener, Diyanet İşleri Başkanı’nın davetinden memnun kaldığını ifade edip cuma günü Ayasofya’da olacağını bildirmiş.

Kadınlara özel bölüm

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ayasofya’da kılınacak cuma namazında kadınlara özel bir bölüm ayrılması için talimat verdiği söyleniyor. Erdoğan’ın kadınların rahatça ibadetlerini yerine getirebilmeleri için Ayasofya Camisi’nin içinde kadınlara yer ayrılmasını istediği ifade ediliyor. Ayasofya’daki ilk cuma namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile kızları Esra Albayrak ile Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın da katılması bekleniyor.