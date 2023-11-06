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Gündem Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e kaybetti, Ekrem İmamoğlu havalara uçtu: Çok mutluyum tarif edemem içimde bir şeyler bum bum yani
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e kaybetti, Ekrem İmamoğlu havalara uçtu: Çok mutluyum tarif edemem içimde bir şeyler bum bum yani

Yeniakit Publisher
2023-11-06 17:02:00 - 2023-11-06 17:16:15

Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu kaybettiği CHP Kurultayı sonrasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu havalara uçtu. Kurultayı değerlendiren İmamoğlu “Çok mutluyum tarif edemem içimde bir şeyler bum bum yani” dedi.

4 Kasım tarihinde Ankara’da gerçekleşen CHP Kurultayında Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan daha fazla delegenin oyunu alarak CHP Genel Başkanlığına seçilmiş ve 13 yıl sonra Kılıçdaroğlu’nu liderlik koltuğundan indirmişti.

Kurultayda Divan Başkanlığı görevini yapan İmamoğlu kurultay sonrasında değerlendirmesinde gündem olacak sözler söyledi:

İmamoğlu:

“Çok ciddi bir değişim tılsımı var.

Genç ve kadın kimliği var. Umarım güzel bir dönemi birlikte yaşatırız.
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Genel başkanı da tebrik ettim. İl başkanları da biliyor ki önce çarşı pazar gezip selamlaşın, enerji nasıl geri dönüşler bir alalım. Ondan

Çok mutluyum yani tarif edemem su içimde bir şeyler bum bum yani”

13 YILLIK KILIÇDAROĞLU DÖNEMİ SONA ERDİ

Geçtiğimiz günlerde CHP’de Genel Başkan seçiminin yapıldığı kurultay ülkenin gündemine oturmuş ve 13 yıl sonra CHP’de Genel Başkan seçimle değişmişti.

Kurultay’ın ilk turunda 1366 delegenin 682’si Özgür Özel, 664’ü ise Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermiş ve seçimde salt çoğunluk sağlanamadığı için seçimler ikinci tura kalmıştı.

İlk tur ve ikinci tur arasındaki kısa sürede birçok gazeteci, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikinci tur öncesi çekileceği yönünde CHP’de Genel Başkan yardımcısı Bülent Kuşoğlu’ndan bilgi aldığını açıklamıştı.

Fakat Kılıçdaroğlu ikinci tur öncesi çekilmemiş ve salona gelip oy kullandıktan sonra salondan ayrılmıştı.

İkinci tur sonuçlarında ise Özgür Özel ikinci turda oylarını 130 artırarak 812 oyla CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Kılıçdaroğlu’nun oyları ise 536’ya geriledi. Bu sonuç, ilk turda Kılıçdaroğlu’na oy veren 130'ya yakın delegenin, ikinci turda Özel’e oy verdiği ortaya çıkmıştı.

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