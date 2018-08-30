Kemal Kılıçdaroğlu: Muharrem İnce artık güven vermiyor

CHP Parti Meclisi'nde konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, “24 Haziran’dan sonra bırakmayı düşünüyordum. İnce’yi genel başkan olsun diye Cumhurbaşkanı adayı gösterdim. Aklımda o vardı. Ancak daha sonra yapılanlar bana güven vermedi” dediği belirtildi.

Ayrıca ikilinin aileleriyle birlikte buluştuğu yemekte konuşulanlar da ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu: İnce genel başkan olursa parti 1 hafta içinde dağılır

İnce’nin Kılıçdaroğlu'na, “Genel Başkanlığı bırak, onursal başkan ol” teklifini getirdiğini hatırlattığı öğrenildi.

Buna cevap olarak Kılıçdaroğlu'nun da kendisinin genel başkan olması durumunda partinin bir hafta içinde dağılacağını söylediği belirtildi.

Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu yalan söylüyor

Muharrem İnce ise sosyal medya hesabından verdiği cevapta, yalan söylendiğine işaret etti.

Seçim sonuçlarını değerlendirmek amacıyla yapılan toplantıya dikkat çeken İnce, "Bu toplantıya Cumhurbaşkanı adayını davet etmemek sorun, toplantıda yalan söylemek ayrı bir sorun" mesajını verdi.