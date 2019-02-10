Kemal Kılıçdaroğlu, "Karamollaoğlu" diyemedi
12 maddelik seçim bildirgesini açıklamaya hazırlanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun soyadını telaffuz etmekte zorlandı.10 Şubat 2019 Pazar 12:09
CHP, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin 12 maddelik seçim bildirgesini açıkladı.
Ankara Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaoğlu, İYİ Parti ve Saadet Partisine de teşekkür etti.
Kılıçdaroğlu'nun, Karamollaoğlu'nun ismini telaffuz ederken zorluk yaşadığı anlar da kameralara yansıdı.
YORUM YAZ