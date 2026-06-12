Kemal Kılıçdaroğlu kapıyı gösterdi! İşte CHP'de ihraç edilecek belediye başkanları
CHP'de mutlak butlan kararı sonrası liderlik yarışı sürerken partiden peş peşe ihraçlar yaşanmaya devam ediliyor. Son olarak gazeteci Sinan Burhan, canlı yayında bomba bir iddiada bulundu.
CHP'de mutlak butlan kararı sonrası liderlik yarışı sürerken partiden peş peşe ihraçlar yaşanmaya devam ediliyor. Son olarak gazeteci Sinan Burhan, canlı yayında bomba bir iddiada bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu kapıyı gösterdi. Canlı yayında isim isim açıkladı. İşte CHP'de ihraç edilecek belediye başkanları...
CHP'de geçtiğimiz günkü ilk ihraç listesinin ardından Kılıçdaroğlu yönetimindeki partiden yeni kararlar çıkıp çıkmayacağı tartışılırken Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'dan çarpıcı bir açıklama geldi.
İsmi gerek Aziz İhsan Aktaş davasında gerek İmamoğlu Suç Örgütü davasında geçen belediye başkanlarıyla ilgili bir arınma ve disiplin sürecinin başlayacağını ifade eden Sinan Burhan yeni ihraç listesi iddiasını paylaştı.
CANLI YAYINDA AÇIKLADI! İŞTE CHP'DE İHRAÇ EDİLECEK BELEDİYE BAŞKANLARI
Sinan Burhan'a göre yeni ihraç listesi şu şekilde olacak:
Oya Tekin - Seyhan Belediye Başkanı
Tanju Özcan - Bolu Belediye Başkanı
Rıza Akpolat - Beşiktaş Belediye Başkanı
Muhittin Böcek - Antalya Belediye Başkanı
Onursal Adıgüzel - Ataşehir Belediye Başkanı
Hasan Akgün - Büyükçekmece Belediye Başkanı
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