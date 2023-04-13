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Medya Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili şok iddia! Bu gerçekten doğru mu
Medya

Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili şok iddia! Bu gerçekten doğru mu

Yeniakit Publisher
2023-04-13 11:44:00 -
Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili şok iddia! Bu gerçekten doğru mu

Sadullah Ergin'in, CHP’nin uzaktan kumandasıyla deva bulup meclise nasıl girebildiğini sorgulayan Posta gazetesi yazarı Rauf Tamer, "Kıramayacağı birileri, Kılıçdaroğlu’na ya rica etti ya da emretti" dedi.

Sadullah Ergin'in, CHP’nin uzaktan kumandasıyla deva bulup meclise nasıl girebildiğini sorgulayan Posta gazetesi yazarı Rauf Tamer, "Kıramayacağı birileri, Kılıçdaroğlu’na ya rica etti ya da emretti" dedi. 

Tamer, dikkat çekici yazısında özetle şunları kaydetti: 

"(…) Sadullah Ergin, CHP’nin uzaktan kumandasıyla deva bulup meclise nasıl girebilir?

Siz çocuk mu kandırıyorsunuz?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kılıçdaroğlu’na rağmen bu mümkün değil.

Öyleyse?

Kıramayacağı birileri, Kılıçdaroğlu’na ya rica etti ya da emretti. (...)"

 

 

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