Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili şok iddia! Bu gerçekten doğru mu

Sadullah Ergin'in, CHP’nin uzaktan kumandasıyla deva bulup meclise nasıl girebildiğini sorgulayan Posta gazetesi yazarı Rauf Tamer, "Kıramayacağı birileri, Kılıçdaroğlu’na ya rica etti ya da emretti" dedi.

Tamer, dikkat çekici yazısında özetle şunları kaydetti:

"(…) Sadullah Ergin, CHP’nin uzaktan kumandasıyla deva bulup meclise nasıl girebilir?

Siz çocuk mu kandırıyorsunuz?

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Kılıçdaroğlu’na rağmen bu mümkün değil.

Öyleyse?

Kıramayacağı birileri, Kılıçdaroğlu’na ya rica etti ya da emretti. (...)"