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Kemal Kılıçdaroğlu: İl başkanları boş konuşmasın...

Kayseri'de CHP'li il başkanlarına seslenen ana muhalefet lideri, "İllerinize gideceksiniz ve önünüzdeki süreci anlatacaksınız. Bu ülkenin bugün Türkiye’nin 5 temel sorunun var diyeceksiniz" ifadesini kullandı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 13:32
Kemal Kılıçdaroğlu: İl başkanları boş konuşmasın...

Ana muhalefet partisi CHP'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de il başkanları toplantısında kürsüye çıktı.

Kılıçdaroğlu, "Eğer bir ilde CHP il başkanı konuşacaksa, bilgiye dayalı konuşacaktır. Boş laf yok. Bir şey söylüyorsak, arkası dolu olmalıdır. İllerinize gideceksiniz ve önünüzdeki süreci anlatacaksınız. Bu ülkenin bugün Türkiye’nin 5 temel sorunun var diyeceksiniz" dedi.

Halihazırda yaşanan sorunları eğitim, dış politika, toplumsal barış, demokrasi ve ekonomi olarak sıralayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "21. yüzyıldayız. 2017’de 1 milyon 970 bin 439 okula gitmedi. Bu ülkede 2 milyona yakın çocuk okula gitmediyse ne olacak?...

Osmanlı’nın hem borçlarını hem faizlerini o yoksul yıllarda Türkiye Cumhuriyeti ödedi.

24 Haziran’a kadar herkes çalışacak. Bütün il ve ilçe başkanlarına söz veriyorum. Yörük Ali Efe nasıl çalışıyorsa, öyle çalışacağım. Gittiğiniz her yerde bütün rakamları anlatacaksınız."

Toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra, CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Çetin Osman Budak, Faik Öztırak, parti meclis üyeleri, milletvekilleri ve il başkanları katıldı.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 13:32
  1. Kayseri
  2. Kemal Kılıçdaroğlu

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