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Siyaset Kemal Kılıçdaroğlu Halk TV'de Ekrem İmamoğlu'nun üzerini çizdi "Rakibim değil"
Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu Halk TV'de Ekrem İmamoğlu'nun üzerini çizdi "Rakibim değil"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kendisine rakip olamayacağını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı CHP içindeki 'adaylık' savaşını gizleme girişimi olarak yorumlandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-02 12:09:00 - 2022-01-02 12:28:35
Kemal Kılıçdaroğlu Halk TV'de Ekrem İmamoğlu'nun üzerini çizdi "Rakibim değil"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'ye verdiği röportajda Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve Ekrem İmamoğlu ile aralarındaki ilişkiye dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"Rakip olarak görmüyorum"

Kılıçdaroülu “Devlet Bahçeli, ‘Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kıran kırana bir rekabet var’ diyor. Siz Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu'nu rakip olarak görüyor musunuz?” sorusuna şu cevabı verdi.

“Hayır, rakip olarak görmüyorum. Öyle kıran kırana bir rekabet falan da yok. Onların bu açıklamalarla hedeflediği şey şu: Acaba bunların içine bir nifak sokabilir miyiz? İttifakı dağıtabilir miyiz? CHP’yi karıştırabilir miyiz? Böyle bir arayış içindeler. Bunlar çocukça…”

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Yorumlar

MİLLET

Seninki millet ö ittifakı değil ey Kemal kılıçdar oglu illet ittifakı pkk uzantısı nasıl millet oluyor
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Ers61

Manşetle KK'nın söylediklerinin alâkası yok. Muhalifimiz de olsa dürüstlükten taviz vermemeliyiz. Böyle kötü çarpıtmalara lüzum yok; ciddîyetiniz ve inandırıcılığınız azalıyor.
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