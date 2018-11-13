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Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Mahkeme Kemal Kılıçdaroğlu’nu, 130 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti.

13 Kasım 2018 Salı 13:57
Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin 13 Şubat 2018 tarihindeki grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Man Adası açıklamaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı 500 bin liralık manevi tazminat davasının görülmesine devam edildi. 

Kılıçdaroğlu’nun reddi hakim talebine ret 

Mahkeme hakimi, Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in mahkemeye sunduğu dilekçeyle reddi hakim talebinde bulunduğunu tutanağa geçirdi. Talebi değerlendiren mahkeme bu talebi reddetti. 

“Yurt dışına para transferi ispatlanamamıştır” 

Duruşmada söz alan Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ferah Yıldız, “Davalı taraf elinde salladığı belgeleri mahkemeye gelip sunamamıştır. Savcılık gerekli araştırmayı yaparak belgelerin yurt dışına para transferi olduğunu dair bir belgenin varlığı ve para transferi ispatlanamamıştır. Bu davada tüm delillerimizi dosyaya sunduk, tüm deliller toplanmıştır. Davanın kabulünü istiyoruz” dedi. 

Bunun üzerine söz alan Kılıçdaroğlu avukatı, “Yargılamada maddi gerçeklik ortaya çıkarılmamıştır. Mahkemeyi baskı altına almak bir yana tek talebimiz delillerimizin toplanmasıdır, bu toplanmamıştır. Belgeleri mahkemeye getirip sunma imkanımız bulunmamaktadır. Zira bu belgeler savcılıktadır. Savcılık da bu belgelerin gerçek olduğunu kabul etmiştir. Yukarıda beyan ettiğimiz gibi kararda bulunmamızın bir anlamı yoktur. Bu noktada duruşma salonunu terk ediyoruz” diyerek duruşma salonundan ayrıldı. 

Davaya karara bağlayan mahkeme, davalı Kemal Kılıçdaroğlu’nun davacı Recep Tayyip Erdoğan’a faiziyle birlikte 130 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. 

Olayın geçmişi 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin 13 Şubat 2018 tarihindeki grup toplantısında Man Adası’ndaki bir şirkete milyonlarca dolar yolladığı iddiası ve Kozmik Oda'ya ilişkin yaptığı açıklamalar üzerine 500 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. 

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 13:57
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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