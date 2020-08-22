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Aktüel Kemal Kılıçdaroğlu, Ebulfez Elçibey'i andı
Aktüel

Kemal Kılıçdaroğlu, Ebulfez Elçibey'i andı

Yeniakit Publisher
2020-08-22 15:55:10 -
Kemal Kılıçdaroğlu, Ebulfez Elçibey'i andı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefatının 20'nci yılı nedeniyle Azerbaycan'ın ikinci Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'i andı.

Kılıçdaroğlu, Elçibey'in ölüm yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından bir mesaj yayımladı. Kemal Kılıçdaroğlu, mesajında "Gördüğü işkence için değil, işkencede kaybolan Atatürk rozeti için dertlenen, can Azerbaycan'ın bağımsızlığının sembol isimlerinden 2. Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'i, vefatının 20'nci yıldönümünde saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

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