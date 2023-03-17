Kemal Kılıçdaroğlu değişti mi? HÜDA PAR Başkanı Yapıcıoğlu değerlendirdi!

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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Ülke TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

2023 seçimine ilişkin iddialı ifadeler kullanan Başkan Yapıcıoğlu, "HÜDA PAR, 2023 seçimlerinin kilit anahtarı olacak. Cumhurbaşkanını HÜDA-PAR'ın seçimi belirleyecek." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çağrılarına da değinen Yapıcıoğlu, şu tespitte bulundu:

CHP'nin kurumsal kimliği ve duruşu var; Kemal Bey'in söylediği şeyleri yapmasına izin verecek mi? Hiç sanmıyorum. Bu memleketi CHP'ye teslim etmek, Türkiye'nin kayıp yüzyılına bir kayıp yüzyıl daha eklemek demektir. Kemal Bey değişmiş olabilir. CHP değişti mi? CHP değişmez. Değişirse CHP olmaktan çıkar.

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'Yağmur gibi kriz yağabilir'

Parlamenter sistemin krize sebep olacağını öngören Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:

Diyelim ki Millet İttifakı'nın adayı kazandı ve parlamenter sisteme geçiş yaptılar. Parlamenter sistemde seçimden birinci çıkan parti hükümeti kurma görevi alır. Faraza Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçildi. Şu an bütün anketlerde AK Parti birinci sırada görünüyor. O sistemde Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin Genel Başkanı'nı çağırıp hükümeti kurma görevini verecek mi? Bütün kavga Cumhurbaşkanlığı ve yardımcılığı için miydi? Millet onu demeyecek mi? Yağmur gibi kriz yağabilir.