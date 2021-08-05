Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı doğruladı

Her yaz orman yangınlarının yoğunlaştığı dönemlerde ortaya atılan, ‘Yangın söndürme uçağı yok. Ormanlarımız yanarken Türk Hava Kurumu’nun (THK) uçakları depolarda çürüyor’ iddiaları, son bir haftadır devam eden orman yangınları boyunca yeniden gündeme sürüldü.

Kılıçdaroğlu itiraf etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu yönde açıklamalarda bulunarak, yürütülen algı operasyonlarına ortak olmuştu. Kılıçdaroğlu, dün İstanbul, Eskişehir, Mersin, Adana, Tekirdağ ve Hatay büyükşehir belediye başkanlarıyla ile birlikte THK'ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

"Çalışabilir uçak yok"

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, 'THK Hangarında çalışabilir uçak olmadığı' itirafında bulundu. Bir gazetecinin, "Hangarda çalışabilir durumda hiçbir uçak yok mu?" sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Hayır, şu anda yok" dedi.

Erdoğan'ı doğruladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Kurumu (THK) uçakları üzerinden yürütülen tartışmalar için geçtiğimiz günlerde "THK'nın uçakları varmış falan. Bunu neye göre söyleyebiliyorsunuz. THK'nın elinde kullanılabilecek uçak yok" demişti.