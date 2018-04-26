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Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayını söyledi

Siyasette baş döndüren trafik sürerken, muhalefetin ittifak modelleri de şekillenmeye başladı.

26 Nisan 2018 Perşembe 09:01
Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayını söyledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile üçüncü kez bir araya geldi. Ortak aday için buluşan Kılıçdaroğlu ve İyi Parti (İP) Genel Başkanı Akşener anlaşamadı. İstediği ittifakı kuramayan ve Abdullah Gül ismi ile de parti içi karışınca Kılıçdaroğlu 'U' dönüşü için hazırlıklara başladı.

AKŞENER'E ADINI SÖYLEDİ

Görüşmede Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olarak belirlediği ismi Akşener’e söyledi. Akşener bu ismi kimseye açıklamayacağını aktardı. Görüşmede Gül konusu da gündeme geldi. Kılıçdaroğlu, “Basın üzerinden bizi yönlendirmeye çalışıyorlar. Biz Abdullah Gül’ü aday olarak göstermeyeceğiz” dedi.

Akşener de “CHP’de Gül’ün çatı adayı olması noktasında çalışan isimler var. Bu kişiler toplumda CHP’li kimlikleriyle bilinen kişiler” karşılığını verdi.

Akşener “Ben 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olacağım. Bir çatı altında olmayacağım. Bizim ittifakımız milletle” bilgisini Kılıçdaroğlu ile paylaştı.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 09:01
  1. seçim
  2. Kılıçdaroğlu
  3. cumhurbaşkanı aday
  4. SİYASET Haberleri

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